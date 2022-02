Massimo Ranieri saluta gli amici di Conca dei Marini dal backstage del Festival di Sanremo

Ieri sera, durante la tanto attesa e seguitissima finale del Festival di Sanremo, ha riscosso grande successo la canzone di Massimo Ranieri “Lettera di là del mare” che ha conquistato il settimo posto in classifica. Inoltre l’artista partenopeo ha vinto l’ambit premio della critica Mia Martini.

Massimo Ranieri, prima di salire sul palco dell’Ariston, dal dietro le quinte del Festival della musica italiana ha voluto rivolgere un saluto ai suoi amici Nino, Michele Mattia Buonocore, titolari del ristorante “Zeffiro Sereno” a Conca dei Marini, il rifugio dei vip: «Beati voi che state in quella meraviglio, godetevela. Quella fascia di terra è meravigliosa. Sono stato tante volte da voi, ho anche cantato e ogni volta sono partito con il cuore pieno di malinconia. Vi abbraccio forte. Lunga vita a voi pescatori. Mio nonno era pescatore, mia mamma era pescatrice so i sacrifici del lavoro che fate, durissimo e bellissimo».