Via Partenope, la strada che collega il centro cittadino di Massa Lubrense al confine con il territorio comunale di Sorrento, sarà regolarmente aperta al transito veicolare nelle giornate di oggi, lunedì 28 febbraio e domani, martedì 1 marzo. Lo rende noto il sindaco del Comune della costiera, Lorenzo Balducelli.

L’arteria è interessata già da diverse settimane da lavori di posizionamento nel sottosuolo di una condotta idrica e di alcuni cavi elettrici che ne impongono la chiusura nei giorni feriali dalle ore 8:30 alle ore 17. Oggi e domani, però, il cantiere rimane fermo e via Partenope resterà aperta