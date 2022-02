Massa Lubrense, si è insediata la nuova Commissione matrimoni civili

Massa Lubrense. Nella giornata di ieri nella sala giunta del Comune si è insediata la Commissione matrimoni civili rinnovatasi nelle nomine all’ultimo consiglio comunale.

Erano presenti il segretario comunale con le dipendenti dell’ufficio, il consigliere Lello Acone delegato all’anagrafe e il consigliere Vittorio De Gregorio in rappresentanza del gruppo politico Insieme per Massa Lubrense, assente il gruppo politico Azione in Comune.

Giovanna Staiano, assessore al Turismo e presidente della Commissione ha dichiarato: «É stato un incontro proficuo e costruttivo. Il wedding Tourism continua a costituire un segmento turistico che intendiamo intercettare con forza e determinazione, nella consapevolezza che l’indotto economico che mette in moto è rilevante, coinvolgendo le diverse attività produttive del nostro territorio. Intendiamo migliorare e potenziare le location comunali, riservandoci la possibilità di candidare anche i Giardini dell’Annunziata ed eventualmente una spiaggia. Nel contempo riapriremo il bando per dare l’opportunità ad altri privati di candidarsi come location private. Intendiamo contribuire a realizzare il sogno di tante coppie straniere di giurarsi amore eterno in un luogo unico ed incontaminato».