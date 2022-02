Massa Lubrense, lutto nella frazione di Marciano per la scomparsa dell’89enne Antonino De Martino (Tonino o’ Pustier)

Massa Lubrense. La frazione di Marciano porge l’estremo saluto all’89enne Antonino De Martino, conosciuto affettuosamente come “Tonino o’ Pustier”. A darne il triste annuncio la moglie Maria, i figli Mario ed Antonella, il genero Gaetano, i nipoti Ida, Dario e Maria ed i parenti tutti che l’hanno amato in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa.

Il rito funebre sarà celebrato venerdì 11 febbraio alle ore 10.00 nella Chiesa Parrocchiale di S. Andrea Apostolo in Marciano.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari.