Massa Lubrense ( Napoli ) Laura Cuomo ( Grande Onda ) “Basta con lo scempio di San Montano, altro che Bandiera Blu!” Sulla seguitissima pagina facebook della GO Laura Cuomo insiste con la storica problematica di San Montano, la città riferimento del Parco Marino di Punta Campanella, che fa da spartiacque fra Costa d’ Amalfi e Sorrento, sotto accusa per il possibile inquinamento marino e si potrebbe arrivare dalla protesta mediatica e sui social network alle azioni giudiziarie fino alla Procura di Torre Annunziata

La mia cartella Massa Lubrense scoppia di immagini che documentano lo scempio ambientale che da anni devasta il rivo Patierno e quindi la riviera di San Montano.

Siamo in piena AMP, siamo in ZPS, siamo in area bandiera blu.

Credo che adesso mi sono scocciata del fatto che nessuno prenda provvedimenti risolutivi.

Quindi credo che inizierò a dare seriamente fastidio per questa cosa.

Io a scrivere sono brava.