Massa Lubrense, la frazione di Monticchio piange il 69enne Pietro Bozzaotra (o’ Funaro)

Massa Lubrense. La frazione di Monticchio in lutto per la scomparsa del 69enne Pietro Bozzaotra, conosciuto affettuosamente come “o’ Funaro”. A darne il triste annuncio la compagna Giovanna, i figli Giuseppe, Mario e Teresa, i fratelli, le sorelle, i nipoti Sara ed Antonio ed i parenti tutti che ora l’affidano all’infinita Misericordia di Dio affinché l’accolga tra le sue braccia e gli doni il riposo eterno.

Il rot funebre sarà celebrato martedì 22 febbraio alle ore 15.00 nella Chiesa di S. Maria della Neve.

La redazione di Positanonews si stringe al dolore dei familiari ai quali porge le più sentite condoglianze.