Massa Lubrense, il mitico Jolly, il famoso “gatto che fuma” del Bar Orlando

Massa Lubrense ( Napoli ) Oggi è la Festa del Gatto! Celebriamo questa simpatica ricorrenza ricordando un nostro concittadino degli anni ‘60: il mitico Jolly, il famoso “gatto che fuma” del Bar Orlando

🐾 A lui è stato dedicato finanche un libro initolato “Jolly il gatto che fuma. Storia di un gatto prodigio”

📖 Il testo – redatto dallo storico padrone del felino, Alfredo Cilento – vanta una bellissima prefazione di F. Saverio Mollo che introduce l’argomento “dell’amico a quattro zampe” attraverso un’analisi del gatto nei diversi periodi storici e tramite pensieri sparsi di scrittori e intellettuali

🐱 Di seguito un toccante passaggio che ci fa capire come il gatto con la sigaretta in bocca non fosse né vittima di alcun sopruso né tantomeno un fenomeno da circo: Jolly era uno di noi, un massese doc

“Ma come il primo amore non si scorda mai, io non dimenticherò il mio Jolly e a lui sarò sempre grato perché solo un gatto ha reso la mia vita veramente e meravigliosamente diversa”

❤️ Per la cronaca, Jolly scomparve misteriosamente nel nulla poco prima che un regista potesse immortalarlo nelle scene di un film

Dalla pagina facebook di Azione in Comune