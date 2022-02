Massa Lubrense, gaffe da Oscar: sbagliato il titolo del film nella lettera inviata a Sorrentino. Il primo cittadino di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, ha voluto inviare una lettera al regista Sorrentino per invitarlo a visitare il territorio. Infatti, in alcune scene del film “È stata la mano di Dio”, candidato come Miglior Film Straniero alla 94esima Notte degli Oscar, che si terrà il prossimo 27 marzo, compaiono anche le spiagge e il mare del Comune di Massa Lubrense.

Azione in Comune, il gruppo di minoranza del Comune, ha però posato l’attenzione su un errore commesso:

Anche su nostro suggerimento, il sindaco di Massa Lubrense, l’Assessore al Turismo del Comune Massa Lubrense e il Presidente dell’ Area Marina Protetta Punta Campanella hanno invitato formalmente Paolo Sorrentino a tornare sul nostro territorio

Complimentandosi con il regista per la candidatura all’oscar della sua ultima pellicola, i tre rappresentati dell’attuale maggioranza hanno colto l’occasione per sottolineare il proprio impegno profuso nella promozione culturale

Tutto bellissimo…peccato che abbiano sbagliato a trascrivere il nome del film! “È stata la mano di Dio” è stato troncato in “La mano di Dio”

Siamo sicuri che il regista non si offenderà per questa gaffe…ma la figuraccia merita sicuramente la consegna di un oscar!