Massa Lubrense, cittadini ricevuti dal sindaco Balducelli ed accolti dalle forze dell’ordine. I chiarimenti del primo cittadino

Massa Lubrense. Ieri “Azione in Comune” aveva reso noto che una delegazione di cittadini era stata ricevuta dal sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli per un civile confronto sull’andamento dei lavori stradali ma ad accogliere commercianti e residenti, insieme al primo cittadino c’era anche una folta delegazione di Forze dell’Ordine.

Sulla questione interviene il sindaco Balducelli: « La mia porta è sempre aperta! Non avendo a cosa appigliarvi avete messo in mezzo la storia della presenza delle forze dell’ordine all’incontro con i cittadini. Mi dispiace per voi ma tutti sanno che la mia porta è sempre stata aperta. A tutti, tutti i giorni. Non mi sono mai sottratto all’incontro ed al confronto con i cittadini. Non lo dico io, lo dice la storia di questi ultimi anni.

Non ho mai fatto richiesta né a voce, né per iscritto della presenza delle forze dell’ordine. Neanche della Polizia Municipale.

Di cosa dovevo avere paura? Di persone che erano tutti amici o conoscenti di vecchia data? Forse di qualche guastatore che nei giorni precedenti ha cercato di soffiare sul fuoco che brucia sulla pelle dei commercianti di una pandemia che ha ridotto il numero dei clienti? O di qualche pappagallo imbeccato che ha sfruttato il periodo del dopo feste natalizie, che è stato sempre di “depressione” commerciale, per dire che la crisi era tutta colpa della chiusura della strada?

Forse la presenza delle Forze dell’Ordine era giustificata dalla preoccupazione che qualche guastatore o qualche pappagallo con i semi ancora in bocca avesse effettivamente portato all’esasperazione qualche imprenditore?

Mi dispiace, vi è andata male.

E’ andato tutto bene, invece. Ci siamo confrontati serenamente. Ho risposto a tutte le domande che mi sono state poste cercando di fugare ogni dubbio. Non poteva essere altrimenti, perché erano presenti tutte persone perbene ed io ho detto la verità senza cercare di indorare la pillola.

Purtroppo per voi, anche questo sgambetto non vi è riuscito.

In politica come nel calcio le spallate sono consentite, gli sgambetti no.

Il fine non giustifica i mezzi.

Se volete arrivare ad amministrare questa città dovrete farlo conquistandovi la fiducia dei cittadini come ho fatto io. Senza sgambetti».