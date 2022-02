Massa Lubrense, cittadini dal sindaco per un confronto sui lavori stradali ma lui li accoglie supportato dalle Forze dell’Ordine

Ieri mattina una delegazione di cittadini è stata ricevuta dal sindaco di Massa Lubrense per un civile confronto sull’andamento dei lavori stradali. Eppure, ad accogliere commercianti e residenti, il primo cittadino Lorenzo Balducelli era in compagnia di una folta delegazione di Forze dell’Ordine.

Le legittime richieste supportate da una raccolta di 500 firme si sono susseguite davanti a due vigili, due poliziotti e due carabinieri che vigilavano sull’incontro.

Una situazione – come evidenzia Azione in Comune – alquanto surreale che di sicuro non serve a stemperare gli animi: si trattava di semplici e leciti quesiti rivolti dai massesi alla più alta carica istituzionale del paese

Peccato per il clima poco disteso che si sta venendo a creare sull’intera vicenda…uno scenario che poteva essere scongiurato con un poco di collaborazione tra Maggioranza e Opposizioni

Speriamo almeno – precisa Azione in Comune – che non tardino ad arrivare delle risposte concrete al fine di limitare i disagi di cittadini e imprenditori già falcidiati dalla pandemia.