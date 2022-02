Massa Lubrense, 49 anni fa la frana dal Monte San Costanzo . Non dimenticare il passato per affrontare il futuro . 16 febbraio 1973, dopo alcuni giorni di pioggia ininterrotta, dal versante nord-occidentale del Monte San Costanzo, in località Mitigliano, Massa Lubrense (Napoli), si staccò una colata di fango e detriti che distrusse due case coloniche e causò dieci morti.

La frana ebbe origine dal crollo di alcuni massi dalla ripa calcarea sub-verticale che delimita il versante a monte, formatasi a seguito di processi di denudazione più antichi e più profondi. L’impatto delle rocce sui terreni piroclastici sottostanti, allentati e saturi, ne determinò la mobilizzazione e diverse migliaia di metri cubi di fango precipitarono a valle, investendo le due case. Gli abitanti, colti nel sonno, non ebbero scampo. Fra di essi tre bambine di età compresa fra 20 mesi e 5 anni. Non bisogna dimenticare il passato per affrontare il futuro