Martina Renna ospite a Passione Formula

INSERITO DA CARLO AMETRANO

Martina Renna, giornalista e conduttrice esperta dei motori, è intervenuta in esclusiva nel corso della trasmissione “Passione Formula Uno” ai microfoni di Marco Palomba e Carlo Ametrano. Ecco le su dichiarazioni:

Martina sei pronta per l’inizio della nuova stagione?

“Ci siamo quasi! Si stanno per accendere i motori. Un paio di anteprime già ci sono state, anche perché sappiamo che è stata presentata la nuova Red Bull, anche se l’attesa più grande è per il 17 febbraio, quando sarà ufficialmente presentata la nuova Ferrari. Le aspettative per il team di Maranello sono veramente alte anche perché è da tantissimo tempo che stiamo aspettando qualcosa in più da questa scuderia che ha scritto la storia. Ci sono però anche altre novità: su tutte il cambio dei regolamenti, ma anche i nuovi piloti e le nuove coppie, come Russell in Mercedes, che dobbiamo tenere assolutamente d’occhio visto che può mettere in grande difficoltà gli altri. Anche lo stesso voglio vedere Verstappen, del quale continuo a essere molto felice per la sua vittoria nonostante le critiche e i problemi che sono nati al termine del GP d’Abu Dhabi. Fa parte però della gara: capisco il rammarico di Hamilton, che ha concluso il mondiale con l’amaro in bocca, ma l’olandese si meritava la vittoria e sono convinta che, per l’età che ha, ne continueremo a parlare”.

Una delle grandi novità è quella di Russell in Mercedes, come lo vedi?

“Sarà secondo me un compagno di squadra ancora più utile rispetto a Bottas. Il finlandese lo vedremo il prossimo anno in Alfa Romeo e si augura che Hamilton possa vincere ancora un altro mondiale, ma occhio a Russell che è un ragazzo molto promettente. Non dico il futuro Verstappen, perché ci ha fatto vedere ancora poco, però ricordiamo quando due anni fa ha sostituito Hamilton(che aveva il covid) e aveva fatto la sua ottima figura in Bahrain”.

Da quale team ti aspetti tanto in questa stagione?

“Oltre ai top, quindi Mercedes e Red Bull, e la Ferrari… ti dico: occhio all’Alfa Romeo. La sua storia è inutile citarla, ha scritto davvero grandi pagine di questo sport. Mi aspetto tanto: forse avrebbe potuto puntare anche su alcuni piloti più di calibro. Hanno preso Zhou, ma vedremo. Sono davvero curiosa di vederla”.

Tu e Filippo siete pronti a tornare con la trasmissione “Professione motori”?

“Sì assolutamente, Carlo tra l’altro tornerà a parlare ai nostri microfoni a ogni fine Gran Premio. Ci stiamo focalizzando anche su altre competizioni ma non vediamo l’ora di partire ufficialmente con la Formula Uno, Moto GP e attenzione infine alla Formula E che regala spettacolo” .

Se vuoi ascoltare l’intervista a Martina Renna clicca sul link che segue: http://chirb.it/0f2AFf