Marocco: non ce l’ha fatta il piccolo Rayan, estratto dal pozzo dopo oltre cento ore. Non ce l’ha fatta Rayan, il bimbo di cinque anni caduto in un pozzo in Marocco. Ha, purtroppo, perso la vita dopo essere stato portato in superficie dai soccorritori che erano entrati nel tunnel scavato per raggiungerlo. Il piccolo, che ha tenuto con il fiato sospeso il mondo intero, era rimasto bloccato a circa 32 metri di profondità per oltre cento ore.

In un primo momento, era stato comunicato che era stato estratto vivo dopo la difficile operazione di salvataggio, della quale si sono molto allungati i tempi a causa del pericolo frane. Il bambino era stato portato via avvolto in una coperta gialla ed i genitori scortati su un’ambulanza prima che Rayan emergesse. Un elicottero era già presente sul posto per trasportarlo subito in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare. Il bambino è deceduto a causa delle ferite riportate nella caduta.