Manifestazione a Napoli di Solidarietà per l’Ucraina e il parroco di Sorrento per la messa per il patrono Sant’Antonino fa un appello “E’ una sofferenza anche nostra ” No alla guerra, Europa e Stati Uniti si mobilitino per fermare l’escalation militare. Un centinaio di immigrati di nazionalità ucraina si è ritrovato stamane in piazza Garibaldi, a Napoli, nei pressi della stazione ferroviaria centrale, per chiedere la massima solidarietà internazionale nei confronti del loro Paese.

Oksana, 45 anni, che lavora in provincia di Napoli come collaboratrice domestica, riferisce di aver sentito i propri familiari in patria e racconta «un clima di profonda angoscia, ormai da un momento all’altro si teme l’invasione della Russia e il sanguinoso conflitto che ne deriverebbe». Già ora molte famiglie ucraine sono ridotte in povertà, ora la situazione si fa molto difficile, è un problema anche riuscire a pagarsi le medicine e si ha molta paura .

Prima della manifestazione i fedeli ucraini si sono ritrovati in preghiera stamane nella chiesa di via dei Tribunali, uno dei loro abituali punti di aggregazione, per invocare la pace ripetendo le parole pronunciate dal Papa contro la guerra negli ultimi giorni.

Commovente la predica di don Carmine questa sera durante la messa della Vigilia per il Santo Patrono Sant’Antonino dopo aver parlato del miracolo delle lacrime, ieri aveva parlato dell’accoglienza ” La sofferenze dell’Ucraina è nostra .Pensate a tutte le donne che vivono qui per fare lavori umili che noi non vogliamo fare, per portare qualcosa nel loro paese ai loro cari, cari che ora rischiano la vita e la fame … non possiamo essere indifferenti. Non possiamo dire che la cosa non ci riguarda.”

Noi di Positanonews siamo vicini ai fratelli e alle sorelle che in Ucraiana stanno vivendo questo momento difficile, forza e coraggio, non sarete lasciati soli