Mamma Agata, la regina delle Cooking class di Ravello fa 80 anni di bontà. E’ un simbolo in Costiera amalfitana , dagli USA e non solo , per la buona cucina della Costa d’ Amalfi. Un’antesignana delle coocking class. Dal suo instagram la gioia per gli ottanta anni ai quali partecipiamo anche noi

Ecco cosa diceva il Corriere della Sera di lei