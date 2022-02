Makarì che successo, Suleima tradirà Saverio?

Chi l’avrebbe mai detto che la fiction italiana Màkari riscuotesse così tanto successo?

Diretta da Michele Soavi, Màkari si ispira ai romanzi di Gaetano Savatteri, che raccontano di un giornalista alle prese con la sua vita e la sua carriera e di un amore con una bellissima ragazza.

I due protagonisti sono Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè e Suleima, il cui ruolo è stato affidato a Ester Pantano.

La fiction Màkari

Màkari è una fiction italiana trasmessa su Rai1 il lunedì sera. La storia narra di un giornalista, la cui carriera pare sia andata a rotoli e, costretto a lasciare Roma, ritorna presso la sua terra d’origine: la Sicilia.

Qui, Saverio riprende la sua amicizia di un tempo e riscopre la passione che nutriva da ragazzo: diventare uno scrittore. Durante la sua permanenza incontra e si innamora follemente di Suleima, una cameriera stagionale che studia architettura.

L’estate trascorre all’insegna di un storia d’amore intensa, ma non appena si avvicina la fine, le cose cambiano. Infatti, la ragazza accetta una proposta di lavoro a Milano e si trasferisce per circa un anno.

Durante questo periodo di lontananza, il rapporto tra i due si inclina notevolmente, fino a quando Suleima comunica a Saverio che farà rientro in Sicilia.

La ragazza studentessa di un tempo, ora si è trasformata in una donna in carriera, impegnata con i propri progetti lavorativi e sempre più ambiziosa. Con lei si presenta Teodoro, il suo capo, un uomo affascinante, ricco e interessato a Suleima tanto da mandare nuovamente in crisi Saverio.

Quest’ultimo partecipando ad un convegno per giornalisti incontra Angela, una donna intrigante e interessante che porterà Saverio a nutrire dei forti dubbi sul suo rapporto.

Suleima tradirà Saverio?

Notando la grande intesa, sia personale che lavorativa, tra Suleima e Teodoro molti fan si chiedono se tra i due nasca qualcosa. Altri addirittura ipotizzano che la ragazza possa tradire il suo fidanzato Saverio.

Ma cosa ne pensate dell’intesa tra il giornalista e la nuova conoscente Angela?

Non avendo notizie certe sulla sorte di questo grande amore, non ci resta che attendere per scoprirlo.