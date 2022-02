Maiori, Costiera amalfitana . Siamo rimasti colpiti dalla preparazione e dalla formazione della neo dottoressa Angela Cimini , che , nonostante la giovane età, ha esperienze anche internazionali e una visione della situazione turistica della Costa d’ Amalfi e non solo .

Le chiediamo innanzitutto sulle sue prospettive per il 2022, cosa farà una giovane della Costiera che ha studiato con risultati brillanti nel campo turistico?

Foto 2 di 2



“Le mie prospettive per il 2022. Sembrano essere positive!Essendomi laureata venerdì 11 Febbraio in International Hospitality Business all’Università di Glion in Svizzera, per ricevere il voto finale del mio Bachelor Degree, dovrò completare uno stage di 6 mesi che, inizialmente dovevo completare a Marzo 2021 ma, causa Covid, l’ho dovuto rimandare e farlo dopo la laurea.Il 1 Marzo 2022, inizierò a lavorare per il Four Seasons di Dubai come Assistant Housekeeping Manager, dove dovrò assistere la Manager nei suoi compiti giornalieri, aiutando il reparto a performare un servizio standard di Four Seasons e inoltre, riportare il tutto al management dell’hotel. Insomma, un lavoro amministrativo che mi permetterà di imparare e mettere in pratica tutto ciò che ho studiato a Glion.”

Ci fai una riflessione sulla stagione turistica 2022 in Costiera amalfitana ?

“Se posso fare una riflessione sulla stagione turistica del 2022 in generale, da quello che posso vedere dalle nostre strutture alberghiere di Maiori, ci sarà un grande ritorno del turista straniero, cosa che durante questi due anni di pandemia, era mancata.

Le previsioni sarebbero ottimistiche, dico sarebbero perchè si incontrano grandi difficoltà nel reperire personale qualificato e non, in tutti i reparti del settore, e questo ovviamente penalizza la qualità del servizio a tutto discapito dell’ospite.”

Cosa provi a lavorare fuori dalla Costiera ?

“Per quanto mi riguarda, sono molto contenta di iniziare questo nuovo percorso in un paese molto diverso dal nostro, perché sicuramente offre ai giovani possibilità di crescere in grandi aziende come Four Seasons, una compagnia alberghiera che ho da sempre ammirato e stimato per le loro politiche aziendali e di gestione.

Uno dei miei obiettivi dopo la laurea era appunto di entrare nel team Four Seasons, una compagnia leader nel settore dell’hospitality, dove posso fare esperienza ed accrescere le mie competenze.”