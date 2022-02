Maiori, proseguono i lavori di cablaggio della banda ultra larga in via Orti. L’amministrazione comunale di Maiori, in Costiera Amalfitana, tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale, ha fatto sapere che proseguono i lavori di cablaggio della rete a banda ultra larga di Open Fiber.

Nella foto l’ultimo tratto di Via Orti in fase di completamento che prossimamente potrà usufruire della maggiore velocità di connessione offerta della fibra ottica, si legge.