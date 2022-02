Maiori piange la scomparsa della 76enne Francesca Rumolo

Maiori. La 76enne Francesca Rumolo è deceduta ieri presso l’Ospedale di Locarno in Svizzera lasciando nel dolore il fratello Giannino, le sorelle Teresa, Rachele e Rosa, la cognata Maria Rosaria, i cognati Antonio e Marcello, i nipoti Carlo, Vito, Carlo, Milly, Giulia, Liberatore, Stefania, Ettore, Cinzia, Giovanni ed i parenti tutti che ora l’accompagnano con la preghiera nel suo ultimo viaggio verso la dimora eterna.

La S. Messa e la benedizione della salma si terranno venerdì 11 febbraio in Svizzera. Dopo la cremazione le ceneri saranno deposte presso il cimitero di Maiori.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari per il lutto che li ha colpiti.