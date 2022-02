Maiori piange Antonio Pisani: stamattina i funerali a Salerno. A parlare della dolorosa perdita che ha colpito la città di Maiori, in Costiera Amalfitana, anche un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Ieri, Maiori si è svegliata con la triste notizia della scomparsa di Antonio Pisani. Trentacinque anni, giovane uomo educato, perbene, brillante, meraviglioso papà di due bimbe bellissime, figlio, fratello, marito, Antonio ha chiuso gli occhi per sempre. Lo ha fatto dopo aver sorriso a una malattia che se l’è portato con sé. Non è bastato beffeggiarla, combatterla, e neanche rassicurare chi aveva intorno che tutto sarebbe andato per il meglio. Rabbia e sconforto si mescolano nelle stesse lacrime di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo, anche di recente, quando con la sua cinica e geniale ironia nascondeva le sue preoccupazioni. Albergatore di Maiori, ma residente a Salerno, ultimamente aveva deciso di cimentarsi anche in una nuova esperienza professionale, Green Building System, unendosi con un gruppo di imprenditori in un’impresa specializzata nell’utilizzo del superbonus. Qui e altrove è come se fosse crollata l’impalcatura. Tutti perdono un ragazzo d’oro che aveva ancora tanti sogni da realizzare per sé e per la sua famiglia.

Ai tempi dello scoppio della pandemia il giovane fu ideatore del gruppo, che oggi conta oltre tremila seguaci, «Cena sul Lungomare quando tutto sarà finito». Una tavolata lunga un chilometro e mezzo sul litorale di Maiori con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare al presidio ospedaliero Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello. Antonio e l’altruismo. L’iniziativa non finirà nel dimenticatoio. Qualcuno sulla pagina ufficiale dell’evento da lui creato a marzo del 2020 annuncia che si lavorerà alla realizzazione, appena possibile, del desiderio di quest’anima buona. Anche il Comune di Maiori gli ha dedicato un messaggio: «Lasci questa vita troppo presto, caro Antonio. Non ci sono parole per consolare i tuoi affetti ma ci saranno i sorrisi delle tue bimbe a dargli grande forza. Ci stringiamo nel dolore delle famiglie Pisani e Della Pietra per la scomparsa del loro figlio, un figlio di tutta Maiori». Ali e radici spezzate, la terra trema sotto i piedi e al tempo che non lascia il tempo di realizzare, a tutte le domande senza risposta non rimane che «preferire» il tempo dei ricordi, le gioie condivise e la certezza di un Paradiso pronto ad accogliere Antonio a braccia aperte, perché anche lì, di sorridi grandi e sinceri c’è sempre bisogno. I funerali oggi alle 10 presso la chiesa dell’Annunziata.