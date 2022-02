Maiori, lo stato di abbandono dell’asilo nido “L’albero bambino”. Quando sarà completato?

Maiori. E’ davvero un pugno nello stomaco vedere lo stato in cui versa l’asilo nido “L’albero bambino”, situato dietro palazzo Mezzacapo. Il 21 dicembre 2019 si tenne la cerimonia di posa della prima pietra di quella che doveva essere una struttura accogliente per i piccoli ed al servizio della città mentre ora si trova in uno stato di totale abbandono.

I cittadini si chiedono quando – e se – l’asilo nido sarà finalmente terminato considerato che ha comportato un impegno economico non indifferente. Una struttura che potrebbe essere fondamentale per la vita sociale della città e che invece resta tristemente abbandonata.

(foto di Valeria Civale)