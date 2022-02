Maiori: lo spettacolo dei delfini a pochi metri dalla spiaggia di Erchie. Anche in questo mese di febbraio i delfini sono tornati nelle acque della Costiera Amalfitana. Questa volta, l’incontro è avvenuto a pochi metri dalla spiaggia di Erchie, a Maiori. Ad immortalarlo, un video pubblicato sul gruppo Facebook Abitanti & Viaggiatori Erchie. Purtroppo, i due mammiferi si scorgono molto in lontananza, ma si può intravedere come saltino uno di fianco all’altro tra le acque della Costa d’Amalfi.