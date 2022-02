Maiori: installati i dissuasori di sosta, iniziativa sperimentale per favorire la sicurezza e migliorare la viabilità. Ieri mattina lungo Via Nuova Chiunzi sono stati installati dei dissuasori di sosta, regolarmente omologati e con nullaosta della Provincia di Salerno, ente di competenza.

A darne la notizia è stata direttamente l’amministrazione comunale di Maiori, in Costiera Amalfitana, tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune.

È un’iniziativa sperimentale messa in atto per regolamentare le soste non autorizzate, favorire la sicurezza pedonale e contribuire al miglioramento della viabilità lungo la principale arteria stradale della nostra città – si legge.