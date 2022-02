Maiori in lutto per la scomparsa del giornalista Prof. Enzo Sarno, per tanti anni docente a Positano

La città di Maiori porge l’estremo saluto al N.H.Prof. Enzo Sarno, giornalista emerito. A darne il triste annuncio la moglie Matilde Confroti, il figlio Donato, la figlia Vincenzina, la cognata Maddalena Conforti, il genero Giuseppe, la nuora Rosa Rossella, i nipoti, i cugini, i pronipoti ed i parenti tutti che lo hanno amato in questa vita e che ora l’affidano all’infinita Misericordia di Dio affinché l’accolga tra le sue braccia e gli doni il riposo eterno.

Cordoglio anche nel comune natio di Cetara nonché ad Atrani e Positano dove aveva insegnato per alcuni anni conquistando l’amore dei suoi allievi che ora ne piangono addolorati la scomparsa.

Lutto anche a Sorrento dove era stato dirigente per molti anni.

La S. Messa di requiem sarà celebrata mercoledì 9 febbraio alle ore 9.30 nell’Insigne chiesa Collegiata Santuario di Santa Maria a Mare.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari in questo momento di profondo dolore.