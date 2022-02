Maiori in lutto per la prematura scomparsa di Antonio Pisani. La cittadina di Maiori si è svegliata questa mattina, martedì 8 febbraio 2022, con una tristissima notizia: non ce l’ha fatta Antonio Pisani, il suo cure ha smesso prematuramente di battere.

Lasci questa vita troppo presto, caro Antonio – scrivono il sindaco e l’amministrazione comunale di Maiori, in Costiera Amalfitana, in un post sulla pagina Facebook istituzionale del Comune -. Non ci sono parole per consolare i tuoi affetti, ma ci saranno i sorrisi delle tue bimbe a dargli grande forza. Ci stringiamo nel dolore delle famiglie Pisani e Della Pietra per la scomparsa del loro figlio, un figlio di tutta Maiori.

Anche noi di Positanonews abbracciamo virtualmente la famiglia di Antonio in questo difficile momento, e porgiamo le nostre più sentite condoglianze a tutti coloro che l’hanno amato.