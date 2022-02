Maiori, il sindaco sul Salone degli Affreschi: “La tariffa per sostenere i costi di gestione”. Riportiamo di seguito le parole del sindaco di Maiori, in Costiera Amalfitana, Antonio Capone:

L’amministrazione comunale che mi onoro di presiedere non ha e non ha mai avuto nulla contro le associazioni che svolgono attività di natura educativa, artistica o sociale come si sostiene diversamente in un manifesto apparso stamattina.

Tanto per essere chiaro nei riguardi dei miei concittadini, oltre che verso qualche amico ultimamente un po’ smemorato, ricordo che a molte associazioni, previa presentazione di validi progetti, sono stati dati gratuitamente in uso locali dell’ente oltre ad aver sempre patrocinato e finanziato una grande quantità di iniziative tese a incentivare l’associazionismo in tutte le sue forme.

Per il Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo abbiamo deciso di limitarne la frequentazione e l’uso al fine di salvaguardare la struttura applicando una tariffazione, peraltro preesistente, in grado di poterne sostenere i costi di gestione.

Maiori ha bisogno di più spazi per la socialità e per dare giusto risalto alle tante attività svolte dalle nostre associazioni: da ultimo abbiamo ripristinato e dato in gestione la Palestra delle Scuole Medie e siamo a lavoro affinché si possa restituire quanto prima alla Città Palazzo Stella Maris proprio per una dare risposta concreta anche a queste esigenze.

Guardiamo avanti e Forza Maiori Sempre