Maiori, il sindaco Capone all’indomani del Consiglio Comunale: “Ascoltiamo le istanze che ci arrivano dal territorio”

Maiori. Il sindaco Antonio Capone, all’indomani del Consiglio Comunale, traccia un breve resoconto su quanto discusso in seduta: «Cari concittadini, quella che ci lasciamo alle spalle è una giornata importante che porta a compimento il lavoro fatto dalla nostra amministrazione e dagli uffici comunali nelle ultime settimane.

Il consiglio comunale di ieri infatti è stato incentrato in larga parte sull’approvazione di nuovi regolamenti e sull’implementazione e modifica di alcuni di quelli in essere fra cui IMU, decoro urbano, entrate e recupero dell’evasione.

Su questi ultimi due c’è stata anche la convergenza di parte dell’opposizione che ha recepito la bontà del provvedimento e ha scelto di dotare gli uffici di nuovi strumenti per il recupero dei tributi.

Abbiamo portato all’attenzione dell’assise comunale anche il regolamento per la navetta turistica elettrica frutto del confronto preliminare di maggioranza e opposizione votato favorevolmente da un’ampia maggioranza.

Infine il consiglio comunale all’unanimità ha approvato lo schema di convenzione per aderire Sub Ambito Distrettuale denominato “Costa d’Amalfi” che, una volta vidimato anche dagli altri 13 comuni del comprensorio costiero, porterà grandi benefici per la gestione del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e gestione delle infrastrutture a servizio della raccolta.

Come consueto abbiamo dato dimostrazione che lo spirito che anima il nostro lavoro passa attraverso l’ascolto e il recepimento delle istanze che ci arrivano dal territorio.

Al tempo stesso siamo ben consci che sarà, ora più che mai, necessario tenere la barra dritta per affrontare al meglio le importanti sfide e le opportunità che ci attendono nel post pandemia».