Maiori, il sindaco: “A pochi giorni dalla discussione del nuovo regolamento per il recupero delle tasse mai versate”. Riportiamo di seguito le parole dell’Amministrazione Comunale di Maiori, in Costiera Amalfitana:

Siamo a pochi giorni dalla discussione in consiglio comunale del nuovo regolamento per il recupero di tasse mai versate. Sarà un colpo duro agli evasori e una tutela verso la maggior parte dei contribuenti onesti che sono costretti a subire la concorrenza sleale di chi evade e allo stesso tempo usufruisce dei servizi collettivi.

L’approvazione del regolamento, da lungo tempo al vaglio del gruppo amministrativo, era stata rimandata per venire incontro alle ingenti perdite economiche del nostro territorio, strettamente legato al turismo.

In questi due anni, sono stati tanti gli sforzi per mantenere in ordine i conti, tentando di non pesare sulle tasche delle attività commerciali in un periodo così difficile ma continuando a operare nei diversi ambiti in maniera fattiva.

Soddisfacente ad esempio, sia in termini di economie che di visibilità, il tentativo di allungare la stagione estiva, grazie agli accordi raggiunti per ospitare sul nostro territorio i cast di due film girati nel 2020 e 2021 in un periodo drammatico per tutto il sistema.

Avvicinandosi finalmente la fine della pandemia e nella speranza di un’importante ripresa dei flussi turistici, non si può più attendere!

Pur gravata da importanti incombenze, l’amministrazione comunale vuole venire ancora incontro al settore, dilazionando i tempi di inizio dell’attuazione del regolamento ed ovviamente i tempi dei pagamenti stessi.