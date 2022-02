Maiori: il ricordo del comune di Maiori del prof. Enzo Sarno. La città di Maiori, in Costiera Amalfitana, porge l’estremo saluto al N.H.Prof. Enzo Sarno, giornalista emerito. A ricordarlo, anche il sindaco e l’amministrazione comunale della città:

Gentiluomo di altri tempi, nel corso della sua esistenza il Prof. Enzo Sarno ha attraversato cambiamenti epocali ed è stato testimone di tantissimi eventi e di molti di questi ha lasciato nei suoi articoli la cronaca e la descrizione. Prof. Enzo ora riposa in pace perché gli insegnamenti di vita che hai lasciato ai tuoi figli e ai tuoi giovani studenti maioresi rimarranno per sempre in chi ti ha conosciuto ed apprezzato come uomo, padre e grande amante della cultura e della sua terra.