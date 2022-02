Maiori: il programma dei festeggiamenti per la Cattedra di S. Pietro Apostolo. Maiori, in Costiera Amalfitana, si prepara a festeggiare la Cattedra di S. Pietro Apostolo nella Parrocchia di San Pietro in Posula.

19 febbraio: Inizio del triduo in preparazione alla solennità della cattedra di San Pietro.

Ore 17.30: S. Rosario e coroncina.

Ore 18.00: S. Messa con la venerata statua esposta.

20 febbraio VII del T. Ordinario

Ore 9.30: S. Messa. Animata dalle Suore Domenicane di Maiori

Ore 17.00: Adorazione eucaristica comunitaria. Al termine recita della coroncina.

Ore 18.00 S. Messa animata dal coro “Pueri cantores” cantate Domino.

21 febbraio: vigilia della solennità della cattedra.

Ore 17.30 S. Rosario e coroncina.

Ore 18.00 Rito del lucernario, annuncio della festa e primi vespri solenni.

22 febbraio: Solennità della cattedra di San Pietro apostolo.

Ore 8.00 Annuncio del giorno festivo con il suono festoso delle campane e lo sparo di fuochi d’artificio.

Ore 9.00 Ufficio delle letture.

Ore 9.30 S. Messa.

Ore 18.00: Solenne Pontificale presieduto da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Orazio Soricelli Arcivescovo di Amalfi- Cava de Tirreni. Al termine canto del “Te Deum”.

La celebrazione sarà animata dal coro parrocchiale “Tu Es Petrus”. I semplici fuochi d’artificio sono a cura della “Pirotecnica Guadagno”. L’addobbo floreale è a cura della ditta “La Mimosa”.

Le offerte raccolte durate i festeggiamenti saranno devolute per il restauro della statua di San Pietro.

O glorioso S. Pietro che in premio della vostra fede viva e generosa, della vostra profonda e sincera umiltà, del vostro ardente amore foste da Gesù Cristo contraddistinto coi privilegi più singolari e specialmente col principato su tutti gli Apostoli, col primato su tutta la Chiesa, della quale foste pure costituito pietra e fondamento, otteneteci la grazia di una fede viva, che non abbia timore di palesarsi apertamente nella sua integrità e nelle sue manifestazioni, e dare all’occorrenza anche il sangue e la vita anziché venir meno giammai. lmpetrateci vero attaccamento alla nostra Santa Madre Chiesa, fate che ci teniamo sinceramente e sempre strettamente uniti al Romano Pontefice, l’erede della vostra fede, della vostra autorità, unico vero Capo visibile della Chiesa Cattolica, che è quell’arca misteriosa fuori della quale non v’è salvezza. Fate che noi ne seguiamo docili e sottomessi gli ammaestramenti ed i consigli, e ne osserviamo tutti i precetti, affine di potere qui in terra aver pace sicura e tranquilla, e giungere un giorno all’eterna felicità in Cielo. Così sia. (BENEDETTO XV).