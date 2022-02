Maiori, il Comitato contro il depuratore: «Non è una priorità, per il turismo serve altro»

L’intervento del primo cittadino ha attirato l’attenzione anche di coloro i quali contestano sin dall’inizio la realizzazione dell’impianto. Il comitato cittadino nelle scorse settimane ha creato un dossier secondo il quale ci sarebbero misure alternative che potrebbero portare al medesimo risultato senza particolari impatti ambientali, almeno secondo quanto sostengono i cittadini. Attraverso le pagine social del Comitato, un pensiero è stato condiviso a più riprese, quello di una residente, che ha sottolineato che per fare un salto qualitativo a livello turistico mancherebbero a Maiori le infrastrutture e l’organizzazione e non un depuratore. «Quest’anno, per alcune strutture, l’importo della tassa è stato addirittura raddoppiato ma a fronte di quali migliorie? Quali sono stati gli investimenti fattibili realizzati grazie agli “extra” versati da chi, nonostante le innumerevoli falle amministrative/ organizzative, continua a sceglierci? Sono dati che non ci vengono mai forniti. Quali sono i progetti in vista, se proprio in ambito turistico, non riusciamo ancora a garantire: un servizio spiaggia limpido, regolare e soprattutto totalmente gratuito, ove possibile; servizi igienici decorosi; trasporti locali efficienti; un’identità territoriale rispettabile; programmazioni mirate e lungimiranti».