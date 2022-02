Maiori: i ragazzi pagheranno il bus scolastico. Il 19 gennaio 2022 alle ore 12.00, nella Sede Municipale di Maiori, in Costiera Amalfitana, si è riunita la Giunta Comunale. Con la delibera n.9 si sono definite le tariffe dei servizi a domanda individuale dell’anno 2022.

Si è specificato che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall’ente che siano poste in essere non per obbligo istituzionale e che vengono utilizzate a richiesta dell’utente. Sono state individuate, dunque, le seguenti categorie:

alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero;

alberghi diurni e bagni pubblici;

asili nido;

convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;

colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;

corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge;

giardini zoologici e botanici;

impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;

mattatoi pubblici;

mense, comprese quelle ad uso scolastico;

mercati e fiere attrezzati;

parcheggi custoditi e parchimetri;

pesa pubblica;

servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;

spurgo pozzi neri;

teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;

trasporti di carni macellate;

trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;

uso locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili;

Qui l’allegato.