Maiori, Gerardo Russomando: “Dove le opposizioni sbagliano”. Riportiamo di seguito le parole dell’ex assessore del Comune di Maiori, in Costiera Amalfitana, Gerardo Russomando:

A Maiori, da qualche giorno, l’ampio e variegato mondo delle opposizioni e’ ripartito alla carica contro il Sindaco contestandogli due provvedimenti adottati recentemente.

Per entrambi, al centro ci sono i soldi.

Il primo riguarda la decisione di far pagare € 1.800 ad un’associazione per l’utilizzo dell’aula consiliare ed il secondo concerne il pagamento mensile di € 30 per l’utilizzo dello scuolabus da parte dei bambini delle frazioni.

Sul primo provvedimento il Sindaco ha risposto dicendo, sostanzialmente, che ci sono dei costi di gestione da sostenere, mentre sull’altro non ha detto ancora niente.

Ma, tenuto conto della relativa esiguità degli importi, si potrebbe pure concludere che siamo di fronte alla solita demagogia delle opposizioni che utilizzano la leva della tasca per mantenere vivo il senso della loro esistenza.

Invece, la questione è più articolata, anche perché le due questioni hanno un valore simbolico di non poco conto.

Tanto per iniziare, si potrebbe osservare che, in quanto a demagogia, chi è senza peccati scagli la prima pietra.

Solo pochi fa, il Sindaco per protestare contro il Governo per il caro bollette dell’energia elettrica, ha deciso di spegnere per una notte le luci che illuminano la Chiesa più importante del paese.

Poi, ci sono temi su cui il Sindaco gode di un consenso unanime grazie proprio ai silenzi delle opposizioni.

Sulla pandemia, è stato il Sindaco stesso ad ammettere, solo poche settimane fa, che “il sistema è collassato”.

Ma, nessuno, ancora oggi, dopo bel 11.000 dosi di “vaccini” somministrate nel nostro Comune, costate sicuramente non pochi soldi, ha chiesto di sapere quanti dei circa 900 nuovi contagiati, che ci sono stati da settembre in poi, erano vaccinati e quanti non vaccinati.

Capire se questi vaccini sono serviti a qualcosa non è una questione di poco conto, eppure tutti fanno la parte dei disinteressati.

L’altra tema è quello della tassa di soggiorno.

Qualche mese fa sono state approvate le nuove tariffe ed anche su questo nessuna protesta. Parliamo di numeri importanti, non di bazzecole, come “entrate” per le casse comunali.

Se il virus decidesse di continuare a fare il bravo in estate, come tutti ci auguriamo, il Comune di Maiori, tenuto conto del numero di presenze e degli importi giornalieri previsti, potrebbe arrivare ad incassare anche € 1.000.000.

Quindi, se si paragona questo importo con quelli di cui alle proteste delle opposizioni, si arriva alla conclusione logica che qualcosa stride pesantemente.

Eppure, nessuno lo osserva minimamente.

Perché? Provo a fare delle ipotesi.

Innanzitutto, sempre di più, nei fatti reali, esistono due Maiori.

Da un lato, la Maiori come industria turistica e, dall’altro, quella dei residenti.

Per il Comune, che gestisce alcuni servizi, l’industria turistica ha le sue entrate e le sue uscite, ma cammina per fatti suoi.

Poi, esiste quella dei residenti.

E quella dei residenti è una realtà che ormai, con l’età media in costante innalzamento, pensa più agli animali di affezione da curare ed accudire, che non al suo futuro.

Perciò, a chi può interessare di lanciare un segnale forte alle giovani famiglie per incoraggiarle ad avere più figli?

Perché il Comune dovrebbe essere disposto, tanto per iniziare, a trovare il modo di non far pagare il trasporto scolastico ai bambini?

Meglio far finta di niente e girare la testa dall’altra parte.