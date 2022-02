Maiori domani sera spegne l’illuminazione della Collegiata di S. Maria a Mare contro il caro bollette

Il comune di Maiori aderisce all’iniziativa promossa dell’Anci Associazione Nazionale Comuni Italiani che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e il governo sulle ripercussioni che il caro bolletta rischia di avere sui bilanci degli enti locali.

Per questo motivo domani 10 febbraio, alle ore 20, si spegnerà simbolicamente l’illuminazione di un luogo significativo per la comunità qual è la Collegiata di S. Maria a Mare.

Il sindaco Antonio Capone dichiara: «Faccio mio l’appello lanciato dal presidente dell’Anci affinché venga dato adeguato sostegno specialmente ai piccoli comuni come il nostro, che rischiano di non poter erogare con continuità i servizi pubblici ai cittadini».