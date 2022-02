Maiori, convocato il consiglio comunale in seduta straordinaria per il 23 febbraio. Ecco i punti all’Ordine del Giorno

A Maiori è convocato il Consiglio Comunale, presso l’aula consiliare sita nel Palazzo Mezzacapo, in seduta straordinaria di prima convocazione per il giorno mercoledì 23 febbraio 2022, alle ore 09.30 e in seconda convocazione per il giorno giovedì 24 febbraio 2022, alle ore 09.30 per la discussione del seguente ordine del giorno:

– Approvazione verbali seduta del 20.12.2021 nn. 62 – 66;

– Delibera di consiglio comunale n° 16 del 29.04.2021 ad oggetto: “approvazione aliquote imu anno 2021″ – rettifica;

– Regolamento imu – approvazione;

– Regolamento generale delle entrate d.c.c. N° 17 del 29.4.2021 – modifica art. 20;

– Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all’evasione dei tributi locali, ai sensi dell’art. 15 ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 8 giugno 2019, n.58″ – approvazione;

– Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative previste all’art. 37 del d.p.r. 380/2001 e s.m.i.”. Approvazione;

– Regolamento per l’applicazione dell’indennità risarcitoria per opere abusive in aree di vincolo paesaggistico-ambientale di cui all’art. 167 del d.lgs. N.42/2004 e alle istanze dei condoni edilizi”. Approvazione;

– Regolamento per il decoro estetico ed ambientale, l’arredo urbano e la sicurezza. Modifiche;

– Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Integrazioni e modifiche;

– Regolamento per le attività di tiro a secco;

– Regolamento “servizio di trasporto pubblico locale aggiuntivo e comune di maiori – Servizio di “navetta turistica”. Integrazioni e modifiche;

– Art. 194 lett. A) d.lgs. 267/2000. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio anno 2021 – sentenze giudice di pace di Amalfi – sede di Tramonti- nn.427/21 del 02/12/2021; 355/21 del 26/10/2021; 299/21 del 18/10/2021; 426/2021 del 02/12/2021; 385/21 del 15/11/2021; 298/2021 del 18.11.2021;

– Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. A) d. Lgs. 267/00. Sentenza giudice di pace di Amalfi n. 139/2021;

– Schema di convenzione ex art. 30 d.lgs. N. 267/2000 per la disciplina dei rapporti di collaborazione fra i comuni del sad “Costa D’Amalfi” per la gestione associata di servizi su base distrettuale, ai sensi dell’art. 24, comma 4 della l.r. Campania n. 14/2006. Approvazione;

– Adesione al Distretto Agroalimentare di Qualità Limone Costa D’Amalfi Igp.

In considerazione dell’attuale andamento epidemiologico e delle vigenti disposizioni in materia di contenimento alla diffusione e al contagio da Covid-19, la seduta si svolgerà con presenza del pubblico con accesso contingentato nel rispetto delle norme del distanziamento sociale e con garanzia della registrazione e della pubblicità dei lavori consiliari.