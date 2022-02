Lutto nel mondo del calcio: è morto Maurizio Zamparini. Grande conoscitore di calcio, ex presidente del Pordenone, Venezia, che aveva portato in serie A e Palermo, Zamparini si è spento nella notte a Ravenna, all’età di 80 anni. Sotto la sua gestione anche il Palermo aveva ritrovato le vecchie glorie: il ritorno in serie A dopo trent’anni, la qualificazione in Coppa UEFA e in Europa League, con lui sono nati grandi giocatori come Cavani, Miccoli, Amauri, Pastore e Dybala. Già a Natale Zamparini era stato ricoverato a Udine per peritonite e, da qualche giorno, si era reso necessario un altro ricovero per aggravamento delle sue condizioni, questa volta alla clinica Cotignola di Ravenna dove ha esalato l’ultimo respiro.