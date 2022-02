Lutto ad Amalfi per la scomparsa di Nicola Di Donna, Appuntato dei Carabinieri in congedo

Amalfi piange la scomparsa di Nicola Di Donna, Appuntato dei Carabinieri in congedo, che si ricongiunge in cielo con l’amata moglie Raffaela Giunchiglia. A darne il triste annuncio la sorella Anna, i cognati e le cognate, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti che ora l’accompagnano con la preghiera nel suo ultimo viaggio verso la dimora eterna.

La salma sarà traslata nella serata di domenica 20 febbraio nella Chiesetta di Sant’Anna. I funerali si svolgeranno lunedì 21 febbraio alle ore 9.30 in Cattedrale.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari in questo momento di profondo dolore.