Lunedì prossimo riparte il campionato del Sorrento Juniores

Lunedì prossimo alle 16:30 riparte il campionato del Sorrento Juniores. Primo appuntamento del girone di ritorno è con l’Afragolese ad Arienzo e, a due giorni dal match, mister Giulio Fusco ha parlato di obiettivi e perplessità delle prossime dieci partite. I costieri desiderano consolidare il primo posto in classifica e staccare la diretta concorrente San Giorgio per arrivare alle nazionali senza passare per i play off. “Dopo quasi due mesi tra sosta natalizia e problemi legati al Covid finalmente rieccoci a parlare di calcio – esordisce mister Russo -, speravamo di farlo prima ma non abbiamo mai abbassato la guardia. Sappiamo chi siamo e dove vogliamo arrivare, con umiltà ma anche con la determinazione che ci contraddistingue. Il girone di ritorno? Logicamente non sarà facile riprendere immediatamente il ritmo partita ma non temo contraccolpi di carattere fisico, piuttosto dovremo mentalmente riagganciare la spina e far salire il livello della concentrazione. In questi giorni ho provato a far capire proprio questo ai ragazzi, che il viaggio continua da lì dove si era interrotto e che quindi bisogna riprendere a remare nel mare in tempesta. Vogliamo arrivare in fretta nel porto sicuro che meritiamo di raggiungere”.