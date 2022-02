Da Agerola fino a Erchie , passando per Amalfi, Atrani e Ravello , Minori e Maiori al confine con Cetara : il racconto dell’ultima transumanza in Costiera amalfitana. Condividiamo con voi il magnifico racconto – insieme alle immagini emozionanti – riportate sulla pagina Facebook Abitanti & Viaggiatori Erchie. Quest’anno la transumanza c’è stata durante la Candelora

Questa l’anno scorso

Per me e Senem, 9 anni e 14 transumanze con la famiglia Cavaliere. Quella dell’altro ieri forse una delle più belle in una nottata fresca e stellata.

Normalmente in questa di ritorno ad Erchie non ci sono i bambini perché a scuola. L’altro ieri invece sì. Giovannino ha saltato la dad ed ha preso le redini della transumanza o forse i nonni ed i genitori gli hanno lasciato naturalmente le redini. Ci ha portati tutti/e qui.

Questa è la prima volta che anche Vittoria e Giovannino l’hanno camminata davvero tutta. Normalmente i bambini/e non fanno le oltre 2000 scale, Vettica – San Lazzaro, e non percorrono il tratto più buio Maiori-Capodorso-Erchie. Giovannino, ha fatto riposare i nonni e nonostante durante il cammino siamo distanti, con 300 campane he ci separano, il mio posto è avanti a tutto al gregge e lui era dietro a tutto a chiudere, spesso a dorso di “Campione” il mulo, ho sentito ed ascoltato tutto il tempo la sua voce e le sue indicazioni.

Sono grato a tutta la famiglia, Giovanni e Franchina prima di tutto, per avermi dato la possibilità di entrare come un figlio nella loro più profonda intimità, una famiglia per me Patrimonio dell’umanità dove, per fortuna, non c’è stato alcun Gap generazionale, dove, nonostante tutto non si è spezzato l’anello della conoscenza, delle relazioni, dei valori fondamentali, dell’essenza della vita. Pe’100 anni!