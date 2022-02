Lorenzo Zurino al San Paolo di Sorrento

Sorrento ( Napoli ) . Dal profilo facebook della professoressa Mariella Nica apprendiamo della bella iniziativa del dinamico San Paolo, una delle scuole più attive in questa fase di fine pandemia, complimenti!

Gli ho mandato un messaggio su fb chiedendogli di parlare all’Assemblea degli Studenti dell’ Istitutosuperiore San Paolo . Un minuto dopo mi ha risposto con entusiasmo di sì. Poi ha fatto preparare anche dei materiali video per i ragazzi.

Lorenzo Zurino Jr ha una storia incredibile di successo, determinazione e dedizione al lavoro. Ha studiato al Turistico di Amalfi, è originario di Piano di Sorrento, vive tra Milano e New York, e due anni fa ha comprato un’isola vicino Marsala, l’isola di Altavilla, con lo scopo di riportarla all’antico splendore di 300 anni fa.

Insomma, una straordinaria ricchezza della penisola sorrentina, uno di quei treni da non far passare invano per i nostri studenti.