L’Italia piange Monica Vitti: si è spenta a 90 anni l’icona del cinema italiano. Oggi l’Italia dice addio ad un’icona del cinema: Monica Vitti si è spenta a 90 anni. La notizia è stata data dal marito Roberto Russo attraverso Walter Veltroni, che su Twitter ha scritto: “Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto”.

Era tanto tempo, ormai, che l’attrice si era ritirata a vita privata a causa della malattia degenerativa che l’aveva colpita. È questo il motivo per il quale non è più apparsa in pubblico. L’ultima apparizione sulle scene è stata, infatti, nel 2001, quando fu ricevuta al Quirinale per i David di Donatello.

Musa di Michelangelo Antonioni, regina della commedia all’italiana al fianco di Alberto Sordi, la Vitti ha lavorato con i più grandi. Nella sua lunga carriera ha vinto 5 David di Donatello come migliore attrice protagonista (più altri quattro riconoscimenti speciali), 3 Nastri d’Argento, 12 Globi d’oro (di cui due alla carriera) e un Ciak d’oro alla carriera, un Leone d’oro alla carriera a Venezia, un Orso d’argento alla Berlinale, una Cocha de Plata a San Sebastián, una candidatura al premio BAFTA.

Debuttò da ragazzina in La nemica di Dario Niccodemi, poi l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica (dove si diplomò nel ’53), e una breve ma intensa attività teatrale, da Shakespeare a Molière, da Brecht a Sei storie da ridere di Luciano Mondolfo.

Poi arrivò il doppiaggio ed è proprio lì, dalla cabina di regia, mentre Monica stava prestando la sua voce a Dorian Gray ne Il grido che Antonioni disse quella frase destinata a cambiare la sua carriera e la sua vita: “Ha una bella nuca, potrebbe fare del cinema”.