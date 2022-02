Le parole dell’ingegnere, ideatore di varie vetture importanti(tra cui modelli Ferrari e Bugatti), in esclusiva a Passione Formula Uno

L’ingegnere Nicola Materazzi a Passione Formula Uno

INSERITO DA CARLO AMETRANO

Come ogni settimana torna l’appuntamento con la rubrica Passione Formula Uno. La trasmissione radiofonica di Marco Palomba e Carlo Ametrano interamente dedicata al mondo dei motori, in particolare della Formula Uno. Ogni settimana, sono tanti gli ospiti che si alternano. Nella giornata di oggi, è intervenuto in esclusiva nel corso della trasmissione l’ingegnere Nicola Materazzi. Con il costruttore della Ferrari F40, e non solo, si è analizzati la sua ottima carriera. I vari e ottimi risultati utili e preziosi ottenuti con Ferrari, sia a livello di azienda che a livello di Scuderia in Formula Uno. L’ingegnere, sottolinea nell’intervista, non è però conosciuto e soprattutto autore della grande Rossa, ma anche di altre incredibili monoposto come la Bugatti EB110 e la B Engineering Edonis.

Tutto questo e molto altro è riportato nell’intervista che, puoi ascoltare, cliccando sul link che segue: http://chirb.it/c0qOKg