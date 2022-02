L’influencer napoletana Mariagrazia Imperatrice ricoverata d’urgenza in ospedale. Anche Positano tra i video dei suoi viaggi

La giovane influencer napoletana Mariagrazia Imperatrice lo scorso 11 febbraio è stata ricoverata d’urgenza nel reparto di Cardiologica del St. Thomas’ Hospital di Londra, città dove lavora e vive da qualche tempo. E’ lei stessa a comunicare la notizia attraverso un post su Facebook: «Ho sempre preteso il massimo da me e dalla vita, mi sono sempre detta non puoi accasciarti adesso, non potevo permettermelo. Tuttavia negli ultimi giorni ero sofferente e ieri notte ho dovuto chiamare l’ambulanza perché non sopportavo più i dolori al petto. Ero convinta si trattasse di un banale colpo di vento invece… per fortuna anche se lontana dalla famiglia sono in una nazione che vola a livello ospedaliero. Anche se la sorpresa è stata un brutto colpo. Tornerò presto sognatori».

L’84 Nonna Margherita, star dei social grazie ai video condivisi dalla nipote, si rivolge in lacrime a Mariagrazia: «Riprenditi, come faccio io senza di te?” ed un post molto toccante: «Sei sempre stata una bambina piena di allegria da quando ti ho presa in braccio quella domenica in cui nascesti, sorridevi anche quando la vita era cattiva ed ingiusta con te. Hai sempre detto il mondo è più bello se sorridiamo e noi siamo più forti, hai sempre detto che a tutto c’è una soluzione nonostante tu dentro hai sempre sofferto per essere cresciuta senza un padre e per le brutte sorprese che ti ha dato la vita. Mi mancano i tuoi sorrisi e le nostre lunghe chiacchierate, le nostre risate. Tu che mi hai sempre detto che non c’è un’età per godersi la vita, mi hai fatto vivere momenti unici che non avrei mai sognato nella vita. Devi essere forte per me e anche per tua mamma, devi tornare a portare il sorriso alle persone anche a quelle che parlano male di te perché come dici tu prima o poi un sorriso me lo regaleranno anche loro».

Il 12 febbraio Maria Grazia pubblica un nuovo post dove rassicura sulle sue condizioni: «Volevo ringraziare tutti per i messaggi e la forza che mi state dando, appena avrò più forze farò una diretta per raccontarvi. Sono ancora molto debole per ora ma ci tengo a farvi sapere che non si tratta di Covid ma di tutt’altro…».

Poi il silenzio. Il 15 febbraio sulla pagina Facebook di Nonna Margherita viene comunicato che le condizioni di Mariagrazia sono peggiorate e si chiede di pregare per lei.

I messaggi di vicinanza ed apprensione sulla pagina di Mariagrazia e di Nonna Margherita sono migliaia, ci si chiede come stia la ragazza e si prega per lei affinché possa superare questo momento difficile e tornare più forte di prima.

Mariagrazia è entrata nel cuore di tanti grazie alla sua simpatia e dolcezza, inizialmente con i video girati insieme alla nonna materna Margherita in cui si divertono come due ragazzine e scherzano tra di loro, poi facendosi conoscere anche attraverso le proprie storie ed i tantissimi viaggi fatti in giro per il mondo. E tra i tanti posti visitati c’è anche la città di Positano insieme ad altre località della costiera amalfitana e penisola sorrentina.

Auguriamo a Mariagrazia di poter guarire presto e tornare a visitare la nostra Positano dove in tanti sono pronti ad accoglierla a braccia aperte. Forza Mariagrazia.