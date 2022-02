Le proprietà salutari del finocchio

Il professor Gaspare Apicella da Minori in Costiera amalfitana ci parla di un ortaggio molto benefico per l’essere umano

Appuntamento con “il gusto della salute” per venerdì 18: si parla del finocchio

Il finocchio “marathon in greco” è una pianta erbacea molto diffusa dai tempi remoti, dando il nome ad aree territoriali dell’antica Grecia.

E’ nota la capacità di questo ortaggio di aumentare la produzione del latte materno, secondo Ippocrate; mentre per Plinio il finocchio possiede proprietà per la vista e la digestione. Recentemente sono state affidate al finocchio proprietà antitumorali.

Questo ortaggio è caratterizzato da un blando contenuto di calorie e da notevoli quantità di acqua, sali minerali e vitamine che lo rendono un depurativo naturale.

La pianta del finocchio (Foeniculum vulgare) è una pianta erbacea mediterranea che appartiene alla famiglia delle Apiaceae, la cui coltivazione è diffusa in tutta Italia.Ricco di minerali, vitamine e antiossidanti, il finocchio presenta numerose proprietà benefiche per la salute. Scopriamolo meglio.

Descrizione del finocchio

Dal sapore dolce e dalla consistenza croccante, il finocchio può essere consumato crudo o cotto ed è molto utile per favorire il senso di sazietà e la digestione.Ne esistono diverse varietà, tra cui quella del finocchio selvatico, anche chiamato finocchietto, di cui vengono utilizzati i semi, dal sapore dolce, ma pungente, simile a quello dei semi di anice. Molte sono le proprietà del finocchietto selvatico. Proprietà e benefici del finocchio

Principalmente noto come depurativo e digestivo, ma, in realtà, numerose sono le proprietà del finocchio.Vediamone alcune:

È ricco di antiossidanti.

Ha attività antinfiammatoria.

Contrasta l’invecchiamento e le malattie ad esso correlate.

Favorisce il senso di sazietà.

Favorisce la salute del cuore.

Riduce il rischio di cancro.

Favorisce la produzione di latte nelle donne in allattamento.

Calorie e valori nutrizionali del finocchio

100 g di finocchio apportano:

9 kcal

Proteine 1,2 g

Grassi 0 g

Carboidrati 1 g

Zuccheri 1 g

Fibra 2,2 g

Uso in cucina

Il finocchio in cucina è molto versatile. Può essere utilizzato crudo, cotto o in forma di semi.Per le proprietà sazianti, è utile consumare i finocchi crudi prima dei pasti principali, in modo da evitare pasti eccessivi. Ad esempio, può essere utilizzato per realizzare un pinzimonio di verdure da consumare come antipasto insieme ad altre verdure crude, come coste di sedano e carote.Per un contorno gustoso, invece, si può optare per i finocchi gratinati al forno oppure rosolati su piastra rovente e poi conditi con olio, sale e spezie.

In alternativa, si possono utilizzare i semi di finocchio (finocchietto selvatico) per conferire un tocco in più a zuppe, minestre o secondi piatti di carne.

Inoltre, è molto comune l’utilizzo di infusi o tisane al finocchietto, soprattutto in seguito a pasti più abbondanti. Infatti, tra le proprietà del finocchietto selvatico, troviamo proprio quella digestiva.