Le Grottelle fra Sorrento e Sant’Agata uno dei migliori agriturismi della Campania. Siamo qui da Pasquale, un vero chef / contadino , cultore dei prodotti della terra e allevatore straordinario. Insomma non siete in uno dei soliti posti finti , ma in un vero agriturismo, dove , a parte la carne, regina della tavola qui, si mangia davvero bene tutto .