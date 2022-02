Lavoro a tempo indeterminato ad Amalfi: domani prova preselettiva al comune

Il comune di Amalfi aveva indetto un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e full time al 100% di n. 1 istruttore amministrativo categoria C posizione economica C1 (Codice concorso ISTAM 2021 – Convocazione prova preselettiva. Il comune di Amalfi avvisa i candidati ammessi che la prova preselettiva avrà luogo il giorno 1 marzo 2022 in Amalfi, Largo Francesco Amodio (Piazza Municipio), nell’Aula Consiliare Salone Morelli (1°piano). Le operazioni di identificazione inizieranno alle ore 8.30. I candidati sono convocati nel seguente ordine: ore 8.30: da Abbagnale Annunziata a Cioffi Vincenzo; ore 10.00: da Citarella Chiara a Dipino Rosalia; ore 11.30: da Donnarumma Gaetano a Giuliano Eduardo: ore 13.00: da Gorlini Carmela a Marsiglia Giovanna ore 14.30 : da Mascolo Carmela a Romano Luigia Francesca; ore 16.00: da Rucco Giulia Melania a Vuolo Antonio. Si comunica, inoltre, che tutti i candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione sono da considerare ammessi. La mancata presentazione dei candidati alla prova di esame sarà considerata quale rinuncia al concorso. Si precisa che il responsabile del procedimento è il dott. Antonio Russo, Segretario Comunale e Responsabile del Settore Amministrativo.