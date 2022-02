Lavori in corso a Piano di Sorrento: chiusa via Casa Rosa. Lavori Enel in corso in Piazza Cota, a Piano di Sorrento, durante questa mattina di lunedì 21 febbraio 2022. È questo il motivo per il quale via Casa Rosa è attualmente chiusa al traffico automobilistico.

Si pensa che entro la giornata i lavori termineranno.