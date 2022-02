Lavori a Positano: strada chiusa e divieto di sosta fino al 25 marzo

Il comune di Positano ha appena pubblicato l’ordinanza numero 9 del 9 febbraio 2021, con la quale ha definito un nuovo dispositivo di traffico. La nuova regolamentazione interesserà alcune strade del paese in cui sono in programma gli interventi di manutenzione. I lavori, che saranno svolti dalla ditta “Ascistrade edilizia specializzata di Ascione Vincenzo”, riguardano il rifacimento del piano carrabile in cubetti di porfido in via Santa Croce. L’ordinanza sancisce chiusura del tratto via Santa Croce-via Liparlati, dalla traversa di via G. Marconi adiacente al civico 168 (salita cimitero). Sul tratto indicato, sarà vietato il transito dalle ore 8 del 14 febbraio, fino alle ore 18 del 25 marzo. Una chiusura di oltre un mese, tempistiche che il comune ha ritenuto opportune per cnsentire lo svolgimento dei lavori, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, prevedere ‘interdizione del transito veicolare sulla via interessata ed eseguire in sicurezza gli interventi. Sullo stesso tratto vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli su ambo i lati, dalle ore 8 del 14 febbraio, fino alle ore 18 del 25 marzo.