L’autolettura del contatore dell’acqua: ecco come fare.

Sono in corso sul territorio comunale le operazioni di lettura dei contatori dell’acqua da parte del personale incaricato da Ausino Spa.

Per chi è risultato assente al momento del passaggio dell’operatore può fare ricorso alla cosiddetta “autolettura”.

L’autolettura è la procedura attraverso cui i clienti possono rilevare in modo autonomo i consumi dell’acqua registrati dal contatore. E’ possibile trasmettere la lettura del misuratore con le seguenti modalità:

1) al numero WhatsApp 3443886093 allegando la foto del misuratore e riportando il codice utenza. A tal proposito si chiede di prendere visione dell’informativa sulla privacy riportata nel secondo foglio di questa bolletta alla sezione ”Comunicazioni Importanti”;

2) collegandosi all’area riservata del portale web aziendale all’indirizzo http://utenti.ausino.it, digitando il nome utente (codice fiscale) e (nel caso di promo accesso) la password (Codice Utente). Con tale servizio è possibile visualizzare tutte le informazioni, fatture emesse e pagamenti, nonché comunicare le letture dei contatori.

3) comunicando la lettura al call-center di Ausino (numero 800.445552), unitamente al nominativo dell’intestatario della fornitura ed al codice utenza;

4) inoltrare il modello riportato a pagina 3 della vs bolletta, opportunamente compilato con i campi riportati nel riquadro A – (il modello può essere inviato via fax al numero 089-461515, ovvero consegnandolo presso i nostri sportelli in orario d’ufficio o lasciandoli, anche in orario di non apertura al pubblico, nell’apposite cassette presenti negli uffici dell’Ausino);

Per i punti 2, 3 e 4 di seguito si riportano le foto con le indicazioni di come leggere il contatore.