L’Asl chiude molti centri vaccinali, Villa Fondi a Piano di Sorrento pronta per tornare alla celebrazione dei matrimoni

Siamo entrati in una fase nuova della pandemia e si comincia lentamente a tornare ad una pseudo-normalità pur nel rispetto delle norme di sicurezza. Per tale motivo l’Asl ha deciso di cominciare a chiudere molti centri vaccinali realizzati in strutture non sanitarie in modo da restituire alla piena fruibilità gli edifici che in questi ultimi lunghissimi mesi hanno modificato la propria destinazione per venire incontro alla necessità di vaccinare la cittadinanza.

Ed anche l’hub vaccinale di Villa Fondi a Piano di Sorrento si avvia con molta probabilità verso una chiusura in modo da poter restituire la struttura ed il parco, che rappresenta un fiore all’occhiello della città e dell’intera penisola sorrentina, alla completa e libera fruizione da parte dei cittadini oltre a tornare a svolgere la sua funzione originaria ovvero un punto strategico per convegni, mostre ed appuntamenti culturali. E potrà finalmente tornare ad essere la perfetta scenografia per la celebrazione dei matrimoni civili da parte anche di tante coppie straniere che scelgono la bellezza unica di Villa Fondi e del suo panorama per coronare il proprio sogno d’amore.

Anche il vicesindaco Giovanni Iaccarino ci aveva manifestato la sua intenzione di rendere nuovamente fruibile Villa Fondi chiudendo l’hub vaccinale. All’inizio eravamo contrari a questa posizione ma, alla luce dell’attuale situazione, ritendiamo pienamente condivisibile tale scelta anche perchè, con la fine dell’emergenza sanitaria prevista per il prossimo 31 marzo, viene meno anche il presupposto logico-giuridico per cui Villa Fondi debba essere ancora hub vaccinale.

La primavera è oramai alle porte ed è giusto poter tornare a godere della struttura e del parco in modo pieno e libero, tornando a celebrare i matrimoni e gli eventi che meritano una degna cornice. Inoltre si avvicina anche la “Rolex Cup” che rappresenterà un evento importante al quale anche Piano di Sorrento dovrà cominciare a prepararsi.